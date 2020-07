Billiglöhne in der Schlachtindustrie „Ich war fremd und ihr habt mich ausgebeutet“

Arbeiter wie Janut S. sind der Grund dafür, warum das Fleisch in Deutschland so günstig ist. Ganze Heere an billigen Arbeitskräften aus Südosteuropa bilden die Basis für die deutsche Schlachtindustrie. Nicht selten arbeiten sie auf Werksvertragsbasis für Subunternehmen der eigentlichen Schlachtkonzerne. Die massenhaften Corona-Fälle beim Schlachtkonzern Tönnies aus Rheda-Wiedenbrück offenbarten die kritikwürdigen Wohn- und Arbeitsbedingungen dieser Menschen.



Während der Konzern Tönnies nun selbst aktiv wurde und verkündete, bis 1. September 1000 Werkarbeiter seiner Subunternehmen anzustellen, breitet sich die Pandemie in immer neuen Teilen der Fleischbranche aus. Erst diese Woche wurden mehr als 60 Mitarbeiter eines Geflügelschlachthofs von Wiesenhof, der bekanntesten Marke der PHW-Gruppe, im Landkreis Vechta positiv auf Corona getestet. Bereits im Mai wurden fast 100 Mitarbeiter des Wiesenhof-Schlachtbetriebs im bayerischen Bogen positiv getestet. Wie sehr die Infektionen mit den Lebensbedingungen der oftmals rumänischen, bulgarischen oder polnischen Arbeiter zu tun haben könnten, zeigt sich bei einem Ortstermin in Bogen.



Frida Z. (Name geändert) steht in der Küche ihrer kleinen Wohnung am Stadtrand von Straubing. Das Zimmer ist voll mit kleinen Figürchen, Bildern und Ansichtskarten. Jahrelang hat die gebürtige Rumänin in Deutschland gearbeitet, um zu diesem sehr bescheidenen Wohlstand zu kommen. Fast 13 Jahre hat sie in dem Schlachthof von Wiesenhof im naheliegenden Bogen gearbeitet. Seit 2016 arbeitete sie für den Wiesenhof-Subunternehmer MF Gruppe. Zumindest bis sie nach einem Unfall ihre Stelle verlor. Wie genau das geschehen ist, darüber gehen die Ansichten von Frida Z. und dem Unternehmen MF Gruppe auseinander.