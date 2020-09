Biontech-Chef Ugur Sahin: „Wir wollen keine Abkürzung gehen“

Biontech will seine Daten im Oktober bei den Zulassungsbehörden einreichen. Eine Notfallzulassung für Risikogruppen in diesem Jahr erscheint laut Sahin möglich. „Da die Behörden laufend über Daten und Ergebnisse laufender Studien informiert werden, könnte zwischen der Notfallzulassung und der regulären Zulassung nicht allzu viel Zeit liegen“, so der Biontech-Chef.