Biontech „Das würde ein neues Zeitalter in der Krebstherapie einleiten“

Biontech entwickelt derzeit über zwanzig Krebspräparate, eine erstaunliche Zahl. Welches schafft es als erstes auf den Markt?

Die meisten Medikamenten-Kandidaten befinden sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Relativ weit fortgeschritten ist ein Tumor-Impfstoff gegen Darmkrebs; dazu läuft bereits eine potentiell zulassungsrelevante Studie. Kürzlich hat Biontech auch von anderen Unternehmen zwei Kandidaten einlizenziert, die sich in der letzten Studienphase befinden – ein Mittel gegen Lungenkrebs sowie eines gegen Brustkrebs. Beide werden allerdings vom Kapitalmarkt eher skeptisch beäugt. Biontech hat dafür relativ wenig Geld bezahlt. Beide Präparate sind in China entwickelt worden, was nicht gerade als medizinisches Powerhouse gilt. Und in beiden Fällen ist nicht klar, was der Vorteil gegenüber bereits zugelassenen Medikamenten sein soll. Das Lungenkrebs-Präparat konkurriert gegen das Mittel Yervoy des US-Konzerns Bristol Myers Squibb, das Brustkrebsmittel gegen Enhertu von Astra Zeneca. Alleine für Enhertu werden Spitzenumsätze von zehn Milliarden Euro prognostiziert. Sollte einer der beiden Wirkstoffe einen Vorteil gegenüber den bereits zugelassenen Medikamenten zeigen, dann würde Biontech mit einem Schlag in der obersten Liga mitspielen.