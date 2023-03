Biontech Krebs ist ein härterer Gegner als Corona

Die Aussicht auf neue Krebsmedikamente sollte sich dann auch, so die Hoffnung, wieder in steigenden Aktienkursen niederschlagen. Für die Kursentwicklung will Biontech allerdings bereits jetzt etwas tun: Das Unternehmen kündigte am Montag die Einführung eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von bis zu 0,5 Milliarden US-Dollar an.



