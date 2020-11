Biontech, Moderna, Astrazeneca – Curevac? Die PR-Schlacht um den besten Impfstoff ist eröffnet

Was wirkt wie ein willkürliches Wettbieten hat eine wissenschaftliche Basis: Die jeweiligen Zahlen werden von unabhängigen Experten erhoben. Trotzdem nimmt der Wettbewerb der Impfstoffhersteller, die sich im Tagestakt zu übertrumpfen suchen, schon etwas absurde Züge an. Die Unternehmen wollten nicht in erster Linie die breite Öffentlichkeit informieren, sagt Brigitte Strahwald, Epidemiologin und Expertin für Pharma-Kommunikation an der Ludwig-Maximilians-Universität in München: „Den Pharmaunternehmen geht es bei der Kommunikation an erster Stelle um die Finanzmärkte.“