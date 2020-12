Biopharma: Gilead zahlt Milliardensumme für deutsche Biotech-Firma MYR

Sollte das Medikament auch in den USA zugelassen werden, winkt den Eigentümern von MYR ein Nachschlag von 300 Millionen Euro in Form einer Meilensteinzahlung, wie Gilead am Donnerstag mitteilte. Den entsprechenden Antrag bei der Arzneimittelbehörde FDA will MYR im zweiten Halbjahr 2021 stellen.