Biotech: Bayer will Curevac-Impfstoff aus Wuppertaler Werk noch 2021 ausliefern

Bayer will aus seinem Werk in Wuppertal noch in diesem Jahr die ersten Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Curevac ausliefern. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir noch vor Jahresende, wenn alles gut geht, die ersten Impfstoffe sogar ausliefern können“, sagte Vorstandschef Werner Baumann am Montag während eines Besuchs von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in dem Werk.