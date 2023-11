Biotech: Milliardendeal: US-Pharmakonzern Abbvie übernimmt ImmunoGen

Der US-Pharmakonzern Abbvie will mit einer milliardenschweren Übernahme sein Geschäft mit Krebsmedikamenten ausbauen. Für das Biotechunternehmen ImmunoGen legt Abbvie 10,1 Milliarden Dollar auf den Tisch, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Je ImmunoGen-Aktie will Abbvie 31,26 Dollar zahlen - ein satter Aufschlag von fast 95 Prozent auf den letzten Schlusskurs der Anteilsscheine.