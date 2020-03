Biotech-Urgestein Thermo Fisher übernimmt Qiagen wohl doch

Zuletzt lieferte Qiagen auch neue Testkits zum Nachweis des Corona-Virus an vier Krankenhäuser in China. Sie sollen innerhalb einer Stunde verlässliche Ergebnisse liefern – im Gegensatz zu den aktuell üblichen, aufwändigeren Labortests, bei denen bis zur Übermittlung der Ergebnisse bis zu 24 Stunden verstreichen. Weitere Test-Kits sollen an öffentliche Gesundheitseinrichtungen in der ganzen Welt geliefert werden, wie Qiagen mitteilte.