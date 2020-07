Biotech Wo in Deutschland der Corona-Impfstoff produziert wird

Am Curevac-Stammsitz in Tübingen, oberhalb der Altstadt, würden die Produktionskapazitäten für Hunderte Millionen Impfstoffdosen im Jahr ausreichen. Eine weitere Großanlage, die von der EU finanziell gefördert wird, ist in Vorbereitung. Damit könnten sogar Milliarden von Impfstoffdosen produziert werden.



Bei Biontech in Mainz und Idar-Oberstein wollen sie dieses Jahr noch Millionen Dosen herstellen, 2021 dann Hunderte Millionen Dosen. Vorstandschef Ugur Sahin erklärt, dass die Produktionsstraßen in Mainz und Idar-Oberstein „teilweise rund um die Uhr“ laufen. In den USA fahndet Kooperationspartner Pfizer nach Kapazitäten.