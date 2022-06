Biotechfirma: Biontech steigt in die Antibiotikaforschung ein

Das Mainzer Biotechunternehmen Biontech will in die Antibiotikaforschung einsteigen. Die für ihren Covid-19-Impfstoff bekannt gewordene Firma will nun auch verstärkt in die Erforschung neuer Antibiotika investieren. Wie Biontech am Mittwoch bei einer Investorenveranstaltung mitteilte, befinden sich die Planungen noch in einem frühen Stadium. Klinische Tests mit der neuen Plattform sollen aber im nächsten Jahr beginnen.