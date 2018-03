Biotechfirma: Morphosys rechnet 2018 mit deutlich höherem Verlust

FrankfurtDas Biotechunternehmen Morphosys wird in diesem Jahr noch tiefer in die roten Zahlen rutschen. Für 2018 rechnet das Unternehmen mit einem operativen Verlust (Ebit) von 110 bis 120 Millionen Euro, wie Morphosys am Dienstag mitteilte. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Gesellschaft mehr Verlust als Umsatz gemacht: Das operative Minus stieg wegen höherer Forschungskosten für neue Medikamente um fast 13 Prozent auf 67,6 Millionen Euro.