Biotechkonzern: Biogen streicht 1000 Stellen wegen Markteinführung von Alzheimermittel

Der US-Biotechkonzern Biogen will sich finanziellen Freiraum für die Markteinführung seines Alzheimermedikaments Leqembi schaffen und streicht rund 1000 Stellen. „Das Geschäft von Biogen befindet sich im Wandel“, begründete Vorstandschef Christopher Viehbacher den Schritt am Dienstag. „Während wir erhebliche Investitionen in unsere neu priorisierte Pipeline und die Einführung neuer Produkte tätigen werden, werden wir in anderen Bereichen weniger investieren müssen.“ Dem Abbau fallen rund elf Prozent der Arbeitsplätze von Biogen zum Opfer.