Biotechkonzern: Biontech verstärkt Produktion in Marburg

Da die Mainzer diese in der Vergangenheit extern einkaufen mussten, waren Plasmide anfangs auch ein limitierender Faktor in der Impfstoffherstellung. Durch die eigene Produktion will Biontech unabhängiger bei der Herstellung von mRNA-Medikamenten in Deutschland und Europa werden und einen Großteil seine Bedarfs an Plasmid-DNA selbst produzieren.