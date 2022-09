Biotechkonzern: Hoffnung für Alzheimer-Patienten: Mittel von Biogen punktet in Studie

In der Studie mit Lecanemab lag die Rate von Hirnschwellungen bei 12,5 Prozent in der Gruppe der Patienten, die das Mittel bekamen gegenüber 1,7 Prozent in der Placebo-Gruppe. In vielen Fällen traten jedoch keine Symptome auf, wobei eine symptomatische Hirnschwellung bei 2,8 Prozent der Patienten in der Lecanemab-Gruppe beobachtet wurde. Der Neurologe Petersen von der Mayo Klinik sagte, die Nebenwirkungsrate sei viel geringer als bei Aduhelm und „sicherlich erträglich“.