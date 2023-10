Die mauen Aussichten für die Hersteller nach dem Boom in der Corona-Pandemie, der ihnen Milliardenumsätze einbrachte, belasteten zu Wochenbeginn die Aktien der Impfstoffhersteller. Moderna verloren im vorbörslichen Handel an der Wall Street rund vier Prozent, Pfizer sanken um zwei Prozent, Biontech gaben an der Börse in Frankfurt um mehr als acht Prozent nach.