Biotechkonzern: Moderna punktet mit Daten zu mRNA-Grippeimpfstoff

Für 2023 rechnet Moderna weiter mit einem Corona-Umsatz von sechs bis acht Milliarden Dollar, abhängig von den Impfquoten in den USA. Dort hatte Moderna am Montag grünes Licht für seinen an die Omikron-Untervariante XBB.1.5 angepassten Impfstoff erhalten. Mit der EU gibt es für diesen bislang keine Liefervereinbarung. Diese setzt für die Herbst-Winter-Impfkampagne in den Mitgliedstaaten auf das angepasste Vakzin von BioNTech/Pfizer.