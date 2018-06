Biotechnologie: Sanofi und Evotec bringen Joint Venture an den Start

HamburgDas Biotechnologie-Unternehmen Evotec und der französische Pharmakonzern Sanofi bringen ihr geplantes Gemeinschaftsunternehmen an den Start. Beide Konzerne hätten nun eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet, teilte Evotec am Montag in Hamburg mit. In dem Joint Venture soll nach Medikamenten gegen Infektionskrankheiten geforscht werden.