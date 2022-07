Biotechunternehmen Biontech und Pfizer testen neuen Corona-Impfstoff

Biontech kommt mit der Entwicklung eines verbesserten Covid-19-Impfstoffs der nächsten Generation voran. Mit dem Impfstoffkandidaten „BNT162b5“ habe eine klinische Phase-2-Studie begonnen, teilten Biontech und sein US-Partner Pfizer am Mittwoch mit. An der Studie in den USA sollen rund 200 Teilnehmer im Alter zwischen 18 und 55 Jahren teilnehmen. Diese müssen mindestens 90 Tage vor der ersten Impfung im Rahmen der Untersuchung eine Auffrischungsdosis mit einem in den USA zugelassenen Corona-Impfstoff erhalten haben.