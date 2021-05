Biotechunternehmen Corona-Impfstoff bringt Biontech Milliardenumsätze

Um die hohe Nachfrage zu bedienen, hat Biontech mit dem US-Konzern Pfizer einen großen Partner an der Seite. Der Pharmariese hilft bei der Produktion – eine offenbar fruchtbare Kooperation. Jüngst hoben die beiden Unternehmen ihr Produktionsziel von 2 auf 2,5 Milliarden Dosen bis Ende des Jahres an. Treiber ist unter anderem die neue Biontech-Niederlassung in Marburg mit 400 Mitarbeitern, zusätzlich laufen Gespräche mit potenziellen weiteren Partnern, um die Kapazitäten weiter zu erhöhen. Die Verträge für 1,4 Milliarden Impfdosen sind bereits unterzeichnet, die restliche Produktion dürfte angesichts der aktuellen Coronalage ebenfalls gefragt sein. Bislang lieferten Biontech und Pfizer ihren Impfstoff in mehr als 65 Länder.