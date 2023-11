Biotechunternehmen: Hoffnungsträger von Morphosys erreicht Ziele in entscheidender Studie

Das Biotechunternehmen Morphosys hat die Ziele in der entscheidenden Studie mit seinem größtem Medikamentenhoffnungsträger Pelabresib erreicht. Die Phase-3-Studie, in der das Mittel zur Behandlung von Myelofibrose - eine seltene bösartige Erkrankung des Knochenmarks – getestet wurde, zeige eine statistisch signifikante Verbesserung bei der Verkleinerung des Milzvolumens und starken positiven Trend bei der Symptomreduktion, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. MorphoSys beabsichtigt, Mitte 2024 Zulassungsanträge in den USA und Europa einzureichen.