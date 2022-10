Biotechunternehmen: Morphosys senkt Umsatzprognose für Krebsmittel in den USA

Das Biotechunternehmen Morphosys hat seine Umsatzerwartung für sein wichtiges Produkt Monjuvi in den USA erneut nach unten korrigiert. Für das Gesamtjahr 2022 erwarte Morphosys nach einem „sequenziellen Umsatzrückgang“ für das Mittel im dritten Quartal nun einen Netto-Produktumsatz von Monjuvi in den USA in Höhe von rund 90 Millionen Dollar, teilte das Unternehmen am Freitag mit.