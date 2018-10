Blackstone ist interessiert Finanzinvestoren erwägen Kauf von Aluminiumkonzern Arconic

Arconic ist ein Ableger des Aluminiumriesen Alcoa und wird an der Börse mit 10,6 Milliarden Dollar bewertet. Die Schulden belaufen sich auf 6,3 Milliarden Dollar. Der Konzern werde in diesem Monat über einen Verkauf entscheiden, sagten die Insider. Die Übernahme durch das Konsortium sei noch nicht sicher. An dem Aluminiumhersteller seien auch andere Investoren interessiert, darunter Apollo Global Management LLC. Die genannten Investmentfirmen wollten sich zu den Angaben nicht äußern, Arconic reagierte zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.