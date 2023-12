Blackstone Technology: Skandal-Start-up aus Sachsen wird zerschlagen

Mit der Batterie-Story hatte Ulrich Ernst, Chef der Schweizer Muttergesellschaft Blackstone Resources, nicht nur Anleger dazu gebracht, in die Blackstone-Aktie zu investieren. Blackstone hat sich vor allem Fördergelder in Höhe von über 30 Millionen gesichert – beim Bundeswirtschaftsministerium, dem Land Sachsen, der Schweiz und der Europäischen Kommission. Das Geld ist zum Teil bereits ausgezahlt worden.



Im Mai hatte die WirtschaftsWoche darüber berichtet, dass es erhebliche Zweifel an der Erfolgsgeschichte gibt. Demnach könnte es eine Serienproduktion von Batterien aus dem 3D-Drucker in Döbeln nie gegeben haben – weil die Anlage nicht richtig funktioniert haben soll. Blackstone verbreitete weiter Erfolgsmeldungen. Und Politiker ließen sich für Unternehmens-PR einspannen: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer posierte vor dem 3D-Drucker, sein Wirtschaftsminister Holger Dulig ließ sich mit Batteriezellen fotografieren. Die Zellen sollen Attrappen gewesen sein.