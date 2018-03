Blitzanalyse: Salzgitter vervierfacht den Gewinn

Umsatz: Der Umsatz erhöhte sich vor allem wegen der deutlich höheren Preis um eine Milliarde auf knapp neun Milliarden Euro. Vorstandschef Heinz Jörg Fuhrmann warnte allerdings vor Selbstzufriedenheit: „Das Umfeld ist und bleibt für weite Teile des Konzerns herausfordernd. Wir müssen, wollen und werden also dranbleiben.“ Mit einer dritten Feuerverzinkungsanlage, einer neuen Wärmebehandlungslinie am Standort Ilsenburg sowie dem Ausbau des Präzisionsrohrwerks in Mexiko habe der Konzern wichtige Investitionsprojekte auf den Weg gebracht.