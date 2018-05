Blitzanalyse: Tesla verbrennt weiter Geld

Teslas rutscht tiefer in die roten Zahlen. In den ersten drei Monaten wuchs das Minus um mehr als das Doppelte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Immerhin: Der Verlust in Höhe von 710 Millionen Dollar beziehungsweise 3,35 Dollar pro Aktie fiel niedriger aus, als von Analysten erwartet. Die hatten mit einem Minus von 3,54 Dollar pro Aktie gerechnet.