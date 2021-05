Blue Oval Sk Batteriehersteller SKI und Ford kündigen Joint Venture in den USA an

Der südkoreanische Autobatterie-Hersteller SK Innovation (SKI) will zusammen mit dem Autobauer Ford seine Produktionskapazitäten in den USA ausbauen. Beide Unternehmen unterzeichneten nach eigenen Angaben am Donnerstag (Ortszeit) in den USA eine Vereinbarung zur Gründung eines milliardenschweren Joint Ventures für die Produktion von Batteriezellen und entsprechender Ausrüstung.