BMW, Jaguar, McLaren Autobauer treiben Notfallpläne für ungeordneten Brexit voran

In den Streit über die Brexit-Ausgestaltung ist auch auf einem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Salzburg Mitte voriger Woche keine echte Bewegung gekommen. Sechs Monate vor dem Ausstieg Großbritanniens aus der EU herrscht in zentralen Punkten wie der künftigen irischen Grenze und den Handelsbeziehungen Unklarheit. Deshalb bereiten sich in vielen Branchen immer mehr Unternehmen und Institutionen auf das Szenario eines ungeordneten EU-Austritts Großbritanniens vor. Das Land will die EU am 29. März 2019 verlassen.