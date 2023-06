Boehringer Ingelheim Das Wettrennen um die Abnehm-Medikamente

Novo Nordisk will seine Abnehmspritze Wegovy Ende Juli in Deutschland einführen. Laut einer Studie reduziert Wegovy das Körpergewicht um 15 Prozent. Das Mittel ist für Menschen mit hohem Übergewicht zugelassen. In den USA, wo Wegovy bereits auf dem Markt ist, nutzten auch viele Normal- bis leicht Übergewichtige das Mittel, um einige Pfunde loszuwerden. Das wäre dann zumindest nicht im Sinne der Zulassungsbehörden. Eine Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen ist in Deutschland nicht geplant.



Bei Mounjaro vom Hersteller Eli Lilly haben Probanden, die mehr als 100 Kilo wogen, in nur 17 Monaten mehr als zwanzig Kilo verloren. Kein anderes Mittel gegen Übergewicht soll je so schnell und stark gewirkt haben. In der Europäischen Union ist Mounjaro mit dem Wirkstoff Tirzepatid allerdings bisher nur für die Behandlung von Erwachsenen mit unzureichend eingestelltem Typ-zwei-Diabetes zugelassen. Eine Zulassung gegen Übergewicht ist noch nicht erfolgt.