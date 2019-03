Boeing 737 Max 8: Blackbox-Daten zeigen „klare Ähnlichkeit“ zwischen Boeing-Abstürzen

Addis AbebaDie Auswertung des Flugschreibers der Unglücksmaschine der Ethiopian Airlines hat nach Angaben der äthiopischen Regierung Parallelen zum Absturz einer baugleichen Boeing-Maschine in Indonesien ergeben. Nach den bisherigen Erkenntnissen aus den gesicherten Daten gebe es eine „klare Ähnlichkeit“ zwischen beiden Fällen, sagte der äthiopische Verkehrsminister Dagmawit Moges am Sonntag. Er betonte, die Blackbox sei in gutem Zustand und fast alle Daten seien gesichert worden.