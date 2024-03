Boeing-Chef geht „Solche Dinge passieren nicht ohne Großaktionäre, die das mittragen“

Wird Airbus von den Schwierigkeiten bei Boeing weiter profitieren oder ist der Spielraum dafür begrenzt, gibt es sozusagen eine Kernkundschaft, die Boeing vorerst nicht den Rücken kehren wird?

Der Wechsel zu Airbus hat natürlich Grenzen. Zum einen aus strategischen Überlegungen der Airlines, die zwei Wettbewerber haben wollen, nach dem Motto: Don't put your eggs in one basket.

Das Zweite ist – und das verlieren wir in Europa immer gerne aus den Augen –, dass Boeing-Flugzeuge durchaus ihre Qualitäten haben. Wenn die Lufthansa sich für eine 737 Max 8 entscheidet, wie sie es im Herbst vergangenen Jahres getan hat, dann ist das kein Akt der Nächstenliebe, sondern dann ist das der Wirtschaftlichkeit dieses Produktes geschuldet. Es gibt Einsatzszenarien, in denen dieses Flugzeug einer A320 oder einer A320 Neo mindestens ebenbürtig ist. Dasselbe gilt für Low-Cost-Carrier wie Ryanair oder Allegiant in den USA.