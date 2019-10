Boeing-Jet: Ermittler sehen Konstruktionsfehler als Grund für 737-Max-Absturz

Das weltweite Startverbot hat beim Flugzeugbauer Boeing im zweiten Quartal zu einem Milliardenverlust geführt. Wegen einer Rückstellung von knapp fünf Milliarden Dollar fiel ein Nettoverlust von 2,9 Milliarden Dollar an. Am Mittwoch will der US-Konzern seine Bilanz zum dritten Quartal veröffentlichen.