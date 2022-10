Boeing: US-Richter: Passagiere der abgestürzten Boeings 737 Max sind „Verbrechensopfer“

Die Opfer der zwei Abstürze der Boeing 737 Max sollen rechtlich als „Opfer eines Verbrechens“ gelten. Dies entschied ein US-Richter in Texas am Freitag. Paul Cassell, ein Anwalt der Angehörigen der Absturzopfer, sagte, das Urteil sei „ein enormer Sieg“ und „bereitet die Bühne für eine entscheidende Anhörung, in der wir Vorschläge vorlegen werden, die es der Strafverfolgung ermöglichen, Boeing in vollem Umfang zur Verantwortung zu ziehen.“