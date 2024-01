Boeing Wie Boeing miesen Zahlen und Katastrophen trotzt

Dabei stecken in der an diesem Mittwoch vorgestellten Boeing-Bilanz für 2023 diverse Gründe, die Calhoun an seinem Erfolg zweifeln lassen könnten. Nach dem fünften Verlustjahr in Folge sind nunmehr gut 24 Milliarden Dollar Minus aufgelaufen. Unterm Strich stand ein Fehlbetrag von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar (gut 2 Mrd Euro), wie Boeing am Mittwoch bei der Vorstellung der Bilanz für 2023 mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte das Minus mehr als doppelt so hoch gelegen. Im vierten Quartal lief es für Boeing zwar nicht so schlecht wie von Analysten erwartet. Allerdings traut sich Konzernchef Dave Calhoun keine Prognosen für das laufende Jahr zu.