Börsen für Gülle Konjunktur an der Güllebörse: Hohe Nachfrage mangels Kunstdünger

Bestehende Verträge für Privathaushalte Trifft die Gasumlage auch Gastarife mit Preisgarantie?

Einige Energieversorger erhöhen ihre Tarife trotz Preisgarantie. Das ist in den meisten Fällen unzulässig, aber nicht immer. Was erlaubt ist und was die Gasumlage für Kunden mit Preisgarantie bedeutet.