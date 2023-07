Börsengang Angebotspreis der Aktien von Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera steht

05. Juli 2023

Das Logo von Thyssenkrupp Nucera. Bild: REUTERS Bild:

Am Freitag will Nucera, die Wasserstofftochter von Thyssenkrupp, an die Börse. Jetzt ist klar, zu welchem Angebotspreis die Aktie starten soll.