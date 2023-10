Börsengang: Panzer-Zulieferer Renk geht vorerst nicht an die Börse

Der Augsburger Panzergetriebe-Hersteller Renk kehrt doch nicht an die Börse zurück. Am Donnerstag sollten die Aktien erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt werden, wenige Stunden vorher verschoben Renk und sein Eigentümer, der Finanzinvestor Triton, aber die Emission auf unbestimmte Zeit. „In den letzten Tagen hat sich das Marktumfeld spürbar eingetrübt“, begründete Renk die kurzfristige Absage. Ob der Börsengang später nachgeholt wird, werde geprüft.