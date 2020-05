Börsengang von Siemens Energy: Siemens will zunächst 45 Prozent an Energie-Sparte behalten

Siemens will beim Börsengang seiner Kraftwerks- und Energietechnik-Tochter zunächst 45 Prozent der Aktien behalten. 9,9 Prozent der Anteile an Siemens Energy sollten dabei aber im Pensionsfonds des Münchner Industriekonzerns geparkt werden, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.