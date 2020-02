Bombardier statt Siemens Alstom bestätigt Gespräche über Übernahme der Bombardier-Zugsparte

Auch die IG Metall sieht im Zuge der kartellrechtlichen Genehmigung der Fusion Schwierigkeiten auf Alstom zukommen: Sie sei kartellrechtlich nicht anders zu bewerten als der vor einem Jahr untersagte Zusammenschluss von Alstom mit der Zug-Sparte von Siemens, sagte Kerner. Sollte die EU-Kommission sie dennoch durchwinken, werde die Gewerkschaft „keine einseitige Konsolidierung in Deutschland akzeptieren“ hieß es am Wochenende. Die Gewerkschaft sieht zudem Arbeitsplätze in Deutschland in Gefahr. Der für die Bahnindustrie zuständige Vorstand der Gewerkschaft, Jürgen Kerner, forderte die deutsche Politik am Freitag zum Eingreifen auf, zumal die staatliche Deutsche Bahn ein Großkunde beider Unternehmen sei: „Die Bundesregierung hat deshalb die Pflicht, industriepolitische Maßnahmen im Sinne der Beschäftigten zu ergreifen und die industrielle Basis zu sichern.“ Der Erhalt der Standorte und Arbeitsplätze müsse dabei Vorrang haben. Die Zug-Sparte der kanadischen Bombardier wird von Berlin aus geführt. Auch das größte Werk von Alstom liegt in Deutschland.