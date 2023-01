Bootsbranche nach dem Corona-Boom Je größer die Yacht, desto größer die Nachfrage

Wie bei Bavaria, so erlebte die gesamte Zunft Schampusjahre. Noch nie war der Run auf Segelschiffe, Motorboote und Yachten so groß wie während der Pandemie. Alles, was schick ausschaut und im Wasser schwimmt, wurde gekauft, so der Eindruck vieler Beteiligter. Jetzt, in der Krise, werden jedoch auch die Luxusbootsbauer vorsichtig.