Bordverpflegungs-Lieferant: Chinesische HNA sagt Börsengang von Gategroup in Zürich ab

Die Chinesen hatten sich für Gategroup eine Bewertung von 2,1 bis 2,6 Milliarden Franken (1,8 bis 2,2 Milliarden Euro) vorgestellt. Der Börsengang sollte dem Deutsche-Bank-Großaktionär bis zu 1,3 Milliarden Euro in die leeren Kassen spülen. HNA wollte zwei Drittel seiner Anteile an dem Rivalen der Lufthansa-Tochter Sky Chefs und der österreichischen Do & Co verkaufen.