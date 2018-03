Boring Company: Elon Musk überarbeitet Transport-Konzept – Fußgänger sollen Vorrang haben

In 3D-Simulationen eines von Elon Musk vorangetriebenen Tunneltransportsystems fuhren bislang Autos in Städten in Transportkapseln, die dann unter die Erde gelassen und mit hoher Geschwindigkeit unter der Oberfläche transportiert wurden. Doch an dieser Idee hat der Technologie-Vorreiter das Interesse verloren.