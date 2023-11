Bosch-Home-Comfort-Chef „Die Investition in eine Wärmepumpe ist für Kunden ein Business-Case“

Geht man Ihrer Ansicht nach mit den Gasheizungen nun zu nachsichtig um, die ja nun länger laufen dürfen?

Man muss den Klimaschutz mit den Kunden machen, und die Kunden müssen es wollen. Wenn man sich die Marktdurchdringung von Wärmepumpen pro Haushalt in Europa anschaut, dominieren die berühmten nordischen Länder. Ich bin halber Schwede und kann da gut mitreden. Die dort herrschenden Erfolgsfaktoren sind keine ordnungspolitischen Maßnahmen. Sondern man hat die Wärmepumpe den Leuten schmackhaft gemacht: über einen im Verhältnis zum Gas- und Ölpreis niedrigen Strompreis und über Förderungen. Dann denken sich Kunden: Da benötige ich keine weitere Aufforderung. Ich bin kein Politiker, insofern verspüre ich weder Nachsicht noch Strenge mit alten Gas- oder Ölheizungen, weil dieser Ansatz auf Ordnungspolitik beruht. Ich wünsche mir vielmehr, dass wir besser erklären, dass die Investition in eine Wärmepumpe für Kunden ein Businesscase ist. Dann löst sich das von selbst.



Was meinen Sie konkret mit Businesscase?

Den Kunden muss klar sein, dass sie Sicherheiten haben. Die Anfangsinvestition einer Wärmepumpe ist nun mal relativ hoch. Viele Kunden müssen am Anfang über diese Hürde springen, da muss man helfen. Zudem muss ich Sicherheit haben, langfristig finanziell richtig investiert zu haben, so eine Heizung läuft ja 15 bis 20 Jahre. Die Wärmepumpe muss kommen, weil sie die effizienteste Technologie für einen klimaneutralen Gebäudebestand ist – das versteht wohl hoffentlich jeder. Aber ist es auch ein gutes Geschäft für mich als Endkunde, wenn der Strompreis dreimal so hoch ist wie der Gaspreis? Da fängt es an, schwierig zu werden. Wir als Industrie arbeiten daran, das Produkt besser zu machen, also effizienter, leiser…