Bosch-Home-Comfort-Chef „In den nordischen Ländern hat man die Wärmepumpe den Leuten schmackhaft gemacht“

Vor wenigen Monaten haben Sie das Unternehmen Bosch Thermotechnik umbenannt in „Bosch Home Comfort Group“. Zusätzlich leisten Sie sich weiterhin auch noch mit Buderus eine weitere Marke – warum? Um Verbraucher zu verwirren?

Auch mit der Umbenennung unseres Geschäftsbereichs in Bosch Home Comfort Group behalten wir unsere erfolgreiche Mehrmarkenstrategie bei. Ich habe in der Vergangenheit immer für Mehrmarken-Hersteller der Konsumgüterbranche gearbeitet und da gelernt: Das ist eine Stärke, weil man nur so große Teile des Marktes abdecken kann. Mit Bosch und Buderus zielen wir auf unterschiedliche Kundensegmente. In unserem Geschäft verkaufen wir ja kaum etwas direkt an Endkunden, sondern fast nur B2B, also an Installateure, Portale, Energieversorger und Spezialisten. Buderus ist in der Fläche mit großhandelsähnlichen Strukturen präsent, mit hoher Beratungskompetenz auch im gewerblichen Segment. Bosch ist dagegen mehr die Konsumenten-Marke, wie auch bei Bosch-Haushaltsgeräten. Wir haben also zwei Kanäle, die kein Wettbewerber in dieser Ausprägung hat. In Europa haben wir noch mehr Marken, zum Beispiel in Schweden sind es IVT und Bosch. Auch deswegen, behaupte ich, gehören wir zu den führenden Unternehmen in Europa.