Bosch, Porsche, Daimler: Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt noch länger zu Dieselgate

StuttgartDie Stuttgarter Staatsanwaltschaft rechnet bei ihren Ermittlungen gegen Verantwortliche bei Bosch, Porsche und Daimler im Zusammenhang mit dem Dieselskandal vorerst noch nicht mit einem Abschluss. „Ich glaube nicht, dass wir in diesem Jahr ein Verfahren beenden können“, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Siegfried Mahler am Dienstag in Stuttgart.