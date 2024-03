Bosch So will Bosch den Preis für Wärmepumpen drücken

Darauf setzen die meisten Produzenten und hoffen, dass die Zukunft möglicherweise schneller kommt. Getrieben von Marktprognosen und Politikversprechen, haben viele während des Hypes vor zwei Jahren Produktionsanlagen ausgebaut, die so produzierten Geräte stapeln sich nun in überfüllten Lagern. Auch bei Bosch. Das Unternehmen will den Kurs allerdings beibehalten und bis 2030 etwa eine Milliarde Euro in Produktionsstätte investieren. In Hessen, Polen und Portugal erweitert es seine Anlagen oder baut neue.