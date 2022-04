Bosch-Thermotechnik-Chef Ist die Wärmepumpe das neue Statussymbol, Herr Brockmann?

Wo genau setzen Sie das Geld ein?

Wir investieren zunächst in unsere drei Wärmepumpenwerke in Südschweden, Portugal und in Südhessen. Ein neuer Standort ist nicht ausgeschlossen. Und ein guter Teil dieser Investitionen fließt in den Flächenvertrieb, in Trainingszentren und Ausbildungen. Dieser Markt ist stark fragmentiert und kleinteilig: Es gibt allein in Deutschland fast 50.000 Installateur- und Heizungsbauer-Handwerksbetriebe, in Europa etwa 150.000. Das braucht Zeit, die alle mitzunehmen. Unsere Produkte sind erklärungsbedürftig, wie die anderer Hersteller auch. Unsere Verpflichtung ist es, mit sehr starken Vertriebspartnern in der Fläche diese Installateure mitzunehmen. Viele Fachkräfte fehlen. Verglichen mit einer Gasheizung benötigt man für Projektierung, Einbau und Inbetriebnahme einer Wärmepumpe laut ZVSHK etwa 2,4-mal so viel Personal. Das geht alles, aber es braucht Zeit.