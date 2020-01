Boston-Consulting-Studie Experten rechnen vor: E-Autos überholen Verbrenner 2030

So will Audi bis 2025 in Deutschland 9500 Stellen abbauen. Im Gegenzug sollen nur 2000 Jobs in Bereichen wie E–Mobilität und Digitalisierung neu entstehen. Betriebsbedingte Kündigungen soll es dafür nicht geben. Bei Daimler dürfte ein Sparprogramm in den kommenden drei Jahren mindestens 10.000 Stellen kosten. Dabei werden vor allem frei werdende Positionen nicht nachbesetzt. Betriebsbedingte Kündigungen sind in Deutschland jedoch bis Ende 2029 ausgeschlossen. Der Konzern will bis Ende 2022 rund 1,4 Milliarden Euro an Personalkosten einsparen.



Auch Bosch kappt viele Stellen und bei Continental protestieren Beschäftigte gegen das mögliche Aus für Kollegen, die den Wandel von Hydraulik zu Elektronik nicht mitmachen wollen oder können. Bis 2023 könnten die Umstrukturierungen hier 15.000 Jobs betreffen, 5000 in Deutschland.