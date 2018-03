Brain AG: Deutsche Biotechfirma macht aus Schrott Gold

Ein anderes Bakterium aus diesem Werkzeugkasten steckt in einer brodelnden bräunlichen Brühe in einem der Laborräume. Diesen Mikroorganismus, der aus der erdgeschichtlichen Frühzeit stammt, haben die Wissenschaftler von Brain in verrußten Schornsteinen von Industrieanlagen gefunden, wo er sich von Co2 ernährt. In der Versuchsanordnung wandelt das Bakterium in die Flüssigkeit eingeleitetes Co2 in Vorprodukte für Biokunststoffe um.