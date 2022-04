Branchenverband Acea: Nutzfahrzeugmarkt in Europa geht neunten Monat in Folge zurück

Der Nutzfahrzeugmarkt in Europa ist im März den neunten Monat in Folge zurückgegangen. Das Minus weitete sich in dem Monat auf 24,9 Prozent aus, wie der Branchenverband Acea am Mittwoch mitteilte. Für das gesamte erste Quartal lag der Rückgang damit bei 18,1 Prozent auf 411.097 Fahrzeuge. „Die Ergebnisse im März zogen die Entwicklung im ersten Quartal stärker nach unten als die Zahlen der ersten beiden Monate“, hieß es.